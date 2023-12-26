محمد صبحي ينشر صورة تجمعه بالفنان الراحل محمود عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد صبحي صورة تجمعه بالفنان الراحل محمود عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وعلق صبحي على الصورة:"مع حبيبي الراحل الجميل محمود عبد العزيز".

الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، توفي في مستشفى الصفا بالمهندسين بعد وعكة صحية، ودُفن في مدافن العائلة بمسقط رأسه بالإسكندرية، وشُيعت جنازته من مسجد الشرطة بحضور عدد كبير من الفنانين، في نوفمبر 2016.

يذكر أن الفنان محمد صبحي اختتم عروض مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" شهر أكتوبر الماضي برفع العلم الفلسطيني على خشبة المسرح وسط وقوف وتصفيق حاد من الحضور.

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