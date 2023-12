دينا الشربيني تروج لحلقتها مع محمود سعد بهذه الطريقة - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة دينا الشربيني لحلقتها في برنامج "sold out"، مع الإعلامي محمود سعد، المقررعرضها يوم الأربعاء 10 يناير المُقبل الساعة 8 مساءًا على مسرح الفلكي بمنطقة وسط البلد.

ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج مقطع فيديو للفنانة دينا الشربيني، عبر موقع"إنستجرام"، قالت فيه:"استنوني يوم الأربعاء 10 يناير إن شاء الله، في برنامج "sold out" مع الأستاذ الكبير محمود سعد، اللي أنا شخصيا مبسوطة إني هبقى معاه، على مسرح الفلكي الساعة 8 في وسط البلد، متتأخروش، هستناكوا".

وأعلنت جوائز سيبتيموس الدولية عن حصول الفنانة دينا الشربيني على جائزة أفضل ممثلة في إفريقيا.

وعلى جانب آخر تعيش دينا الشربيني حالة من الانتعاش الفني، حيث بدأت تصوير الجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد" لعرضه خلال موسم رمضان 2024.

اقرأ أيضا:

ويل سميث بإطلالة غريبة مع عائلته احتفالًا بأعياد الميلاد

"زاوية" تكشف عن بدء عرض فيلم "The Boy and the Heron" الأربعاء المقبل