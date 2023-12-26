بعد أزمة "الإيحاءات الجنسية" روبي تدخل قوائم الأعلى مشاهدة بأغنية "3 ساعات متواصلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

دخلت أحدث أغاني الفنانة روبي " 3 ساعات متواصلة"، قوائم تريند الأغاني الأكثر مشاهدة في موقع يوتيوب، بعد الجدل المثار حولها ومطاردتها بالاتهامات بدعوى تضمنها الأغنية إيحاءات جنسية.

الأغنية، حققت 244 ألف مشاهدة، عبر قناة الفنانة روبي في موقع يوتيوب، و احتلت المركز الثاني.

الفنانة روبي،أثارت جدلا واسعا، عقب طرح "3 ساعات متواصلة"، وطاردته الإتهامات عبر مواقع التواصل،بسبب كلماتها التي تقول ،:"أول ساعة هروقك/ تاني ساعة هشوقك / تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك"

الأغنية من كلمات و ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وطرحت عبر القناة الرسمية للفنانة روبي، عبر موقع يوتيوب.