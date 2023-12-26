"اللي عايز يفكر شمال هيفكر".. عزيز الشافعي يرد على أزمة أغنية روبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رد الشاعر الغنائي عزيز الشافعي على الجدل الكبير حول أغنية الفنانة روبي "3 ساعات متواصلة"، التي كتب كلماتها، بشأن بعض الألفاظ الخارجة في أحد مقاطع الأغنية.

وقال الشافعي في مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، :"هو دا بالظبط حضرتك كأنك بتقول في القرآن بتقول:"لا تقربوا الصلاة" هو فعلا في آية اسمها كده بس :"وأنتم سكارى".

وأضاف الشافعي:" الناس بتجيب جزء من الأغنية ومش بتجيب بقيت الأغنية، لا توجد أي كلمة في هذا الجزء فيها إيحاءات، إلا لو شخص عايز يفكر كده، ولا كلمة أروقك أو أشوقك أو أدوقك فيها إيحاءات، وإذا كانت كلمة أدوقك أكثر كلمة الناس إتكلمت عليها فأحمد شفيق كامل قالها في أغنية إنت عمري لأم كلثوم"دوق معايا الحب دوق"، ونجاة غنت في أغنية لمرسي جميل عزيز دوق 3 مرات، أنا كتبتها مرة واحدة فقط، لكن اللي عايز يفكر شمال هيفكر".

الفنان مصطفى كامل "نقيب المهن الموسيقية"، في بيان صحفي، أصدره أمس الإثنين أعلن أنه لم يأخذ قرار حتى الآن فيما يخص اجتماع النقابة بخصوص أغنية "3 ساعات متواصلة" التي طرحتها الفنانة روبى أمس، وأثارت بعض الجدل على السوشيال ميديا كما تداول البعض، مضيفا في بيان صحفى أصدره أنه في حالة عقد اجتماع سيعلن على الفور، وكل ما تداول بخصوص عقد اجتماع ومؤتمر بخصوص الأغنية غير صحيح .

ويأتي البيان بعد ساعات من إعلان نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، في تصريحات له، عقب طرح الأغنية، عبر موقع "et بالعربي"، عن عقد اجتماع بسبب الأغنية، وقال: "تقرر عقد اجتماعًا طارئًا عبر تطبيق "واتس آب"، مساء الأحد الماضي، وطرح الأمر على أعضاء مجلس النقابة، لتداول الآراء حول أغنية روبي الجديدة، واتخاذ الإجراء اللازم".

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