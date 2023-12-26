جانا دياب ترقص وتغني احتفالا بـ"الكريسماس"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت جانا ابنة الهضبة عمرو دياب بعيد الميلاد المجيد "الكريسماس".

ونشرت جانا صورًا ومقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

وظهرت جانا في إحدى الصور بجانب "شجرة" الكريسماس.

كما ظهرت في مقطع فيديو وهي ترقص وتغني علي إحدى الأغاني الأجنبية.

وعلقت جانا :"أتمنى لكم عيد ميلاد سعيد".

وكشفت "جانا" مؤخرًا عن تعاقدها مع شركة "إنترسكوب" وهي شركة تسجيلات أمريكية لتعلن عن بدء مسيرتها الغنائية بشكل احترافي على خطى والدها النجم عمرو دياب.

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