شكرا لقرائتكم خبر عن نيران تلتهم منزل طفولة المغنية العالمية بيونسيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعلت النيران في منزل طفولة المغنية العالمية بيونسيه في هيوستن في الساعات الأولى من يوم عيد الميلاد، وتم إرسال رجال الإطفاء إلى المنزل لإخماد الحريق، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

اشترت عائلة النجمة العالمية المنزل الواقع في المبنى رقم 2400 بشارع روزديل في عام 1982 وعاشت هناك حتى تم بيعه في عام 1986، وتم الإبلاغ عن حريق في العقار في حوالي الساعة الثانية صباحًا يوم أمس الاثنين ، وتم إرسال إدارة الإطفاء في هيوستن إلى مكان الحادث للتعامل مع الحريق.



بيونسيه

وقال جاستن بارنز، رئيس إدارة الإطفاء في هيوستن، لصحيفة هيوستن كرونيكل: "لقد تمكنا من احتواء الحريق في حوالي 10 دقائق"، وذلك بعدما اندلع الحريق في الطابق الثاني من المنزل المكون من طابقين، وقال المسؤولون إنه تم إجلاء الأسرة التي تعيش حاليا في العقار بسلام ولم تقع إصابات خلال الحادث.

ولم يتم التأكد بعد من سبب الحريق ويجري التحقيق فيه، بحسب التقارير، وعلى الرغم من أن بيونسيه وعائلتها لم يعيشوا في المنزل منذ سنوات عديدة، إلا أنه أصبح علامة بارزة لدى معجبيها.

خاصة عندما عادت النجمة إلى هيوستن في سبتمبر الماضى لتوقف جولتها العالمية في Renaissance بملعب NRG بالمدينة، شوهدت وهي تلتقط صوراً خارج المنزل ومنزل آخر أمضت فيه طفولتها، بالإضافة إلى لافتة تشير إلى نقطة البداية لنهر ريفرسايد.