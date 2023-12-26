بالصور- غادة عبد الرازق في أحدث ظهور لها برفقة عائلتها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق صورا لها بصحبة أسرتها داخل أحد المطاعم.

وشاركت غادة عبد الرازق مجموعة من الصور التي ظهرت فيها برفقة ابنتها روتانا واحفادها، أثناء تناولهم العشاء.

وأرفقت غادة الصور بتعليق قالت فيه: "مع حياتي الوحيدة.. أتمنى لكم السعادة الدائمة.. معي أو بدوني"

لاقت الصور تفاعلاً كبير بين متابعي غادة عبد الرازق الذين عبروا عن إعجابهم بجمال أسرتها، ولطافة أحفادها الصغار الذين ظهروا في الصور بطريقة عفوية لطيفة، وهم يتناولون العشاء.

يذكر أن غادة عبد الرازق كانت قد بدأت مؤخراً بتصوير أحدث اعمالها وهو مسلسل "صيد العقارب"، الذي يشارك في بطولته إلى جانب غادة، كل من رياض الخولي، محمد علاء جامايكا، سيمون، فريد سيف النصر، عماد صفوت، أحمد ماهر، ميار الغيطي، سامية عاطف، مجدي بدر، أحمد ماجد، وعدد آخر من الممثلين، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.







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