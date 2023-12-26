بالصور- دانييلا رحمة تختار زينة وديكورات ذهبية فخمة لمنزلها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة مقاطع فيديو، استعرضت من خلالها تجهيزاتها وديكورات منزلها الفخمة بمناسبة الكريسماس.

وشاركت دانييلا متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقاطع فيديو عفوية أظهرت من خلالها زينة الكريسماس التي اختارت أن تكون هذا العام باللون الذهبي.

وظهر في مقاطع الفيديو، شجرة الميلاد الكبيرة المزينة بطابات غلب عليها اللون الذهبي، كما ظهرت دانييلا بمقطع فيديو آخر وهي تضيء الشموع الذهبية على طاولة مرتبة ومزينة بأطباق وشمعدانات وديكورات أيضاً باللون الذهبي.

لاقت مقاطع الفيديو هذه تفاعلاً كبيراً بين متابعي دانييلا الذين أعربوا عن إعجابهم بذوقها الراقي والمميز باختيارها هذه الزينة الميلادية.

كما تفاعل المتابعون متمنين لدانييلا السعادة والنجاح، ومهنيئينها بعيد الميلاد المجيد.







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