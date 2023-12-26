ميرنا وليد - بيروت - قامت الإعلامية والكاتبة جوزفين حبشي مؤخراً وتحديداً في ختام فصل الصيف بتنظيم يوم سياحي بإمتياز في منطقة دير الأحمر في لبنان، بحضور عدد من الأصدقاء الإعلاميين والفنانين والممثلين والكتاب، من بينهم الممثلة نوال كامل والدكتورين زاهي وفادي الحلو والممثلة إلسي فرنيني والكاتبة منى طايع.
دير الأحمر هي ضيعة جوزفين حبشي، وفي البداية كانت الزيارة إلى "سيدة بشوات العجائبية"، حيث صلى الموجودون ورتلوا وأضاؤوا الشموع.
بعدها تابع الحاضرون الجولة في المنطقة، وكانت زيارتهم إلى ضيعة برقا، التي يوجد فيها مصنع نبيذ برقا، واطلعوا على تصنيع النبيذ وتخزينه، وكان في استقبالهم صاحب مصنع نبيذ برقا ركان جعجع.
وتم اختتام اليوم الذي كان الهدف منه السياحة الداخلية في قلب لبنان الجميل، بغداء وأجواء جميلة جمعت الحاضرين.
وقد عدنا لكم بتقرير من اليوم السياحي، أجرته سفيرة الإعلام الهادف رئيسة تحرير موقع "الفن" هلا المر.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - فريق من الإعلاميين وعائلة الموريكس دور يزورون دير الأحمر وبرقا ويتذوقون نبيذها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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