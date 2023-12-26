طلاب الكونسرفتوار يحتفلون بعيد الميلاد.. لبنان الأمل

ميرنا وليد - بيروت - نظم المعهد الوطني العالي للموسيقى –الكونسرفتوار، حفلاً موسيقياً بدعوة من رئيسته هبة القواس ومشاركة مجموعة من طلاب المعهد في حضور الهيئتين الإدارية والتعليمية ووجوه موسيقية وفنية وثقافية، في إطار احتفالاته بعيد الميلاد المجيد.



وقد أحيا الاحتفال أنسامبل من 40 طالب وتريات تنوعت بين الكمان والتشيلو بإشراف وقيادة الأستاذ باروير تكيان.

في أجواء راقية من الموسيقى، عزف فيها الطلاب مقطوعات من الموسيقى الكلاسيكية ببراعة وإتقان، فاستطاعوا أن يبثوا أجواء من الفرح، زيّنتها قبعاتهم الميلادية بالأحمر والأبيض، وشغفهم المكلل ببراءة أطفال يبثون الأمل بغد مشرق، عبر عزفهم ورقيّ آلاتهم الوترية وهم يتبعون بأناقة والتزام عصا القيادة.

الموسيقى في تجلياتها المؤثرة طبعت الاحتفال، في رمزية عالية تضمّنها المشهد، تحمل كل معاني الصمود الثقافي والإصرار على لبنان الثقافة والحضارة متمثلاً بموسيقيين أطفال يشكّلون، بشغفهم الموسيقي، رسالة للمستقبل يتجلّى فيها الأمل بلبنان الأتي.

الموسيقيون الطلاب، أثبتوا مجدداً أنهم الغد المنتظر، و"أنهم صورة لبنان البهية، التي لطالما ساهم الكونسرفتوار الوطني في صنعها وتقديمها للعالم". بهذه الكلمات أثنت القواس على الطلاب، وعلى شغفهم وإصرارهم على إكمال رسالتهم الموسيقية التي ينجزونها بحب كبير. وركزت القواس على القيام بحب بكل أعمالنا وواجباتنا، وعلى الإيمان بلبنان الذي يمثله الأطفال في هذا الاحتفال، وصولاً لصنع مستقبل أجمل.