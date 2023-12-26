ميرنا وليد - بيروت - استطاعت الممثلة اللبنانية سيلين غندور ان تثبت موهبتها التمثيلية، وتحقق نجاحا لافتا بأدائها، اذ كانت قد شاركت مؤخرا في مسلسل "ستيلتو" الذي حقق ضجة كبيرة.
موقع "الفن" التقى بـ سيلين غندور في العرض الأول لفيلم "يانال" من بطولة الممثلة ليليان نمري والممثل جاد أبو علي الذي كتبه وتولى اخراجه.
وقد تحدثنا مع سيلين غندور عن حضورها العرض ورسالتها لفريق العمل، كيف تشجع الجمهور لحضور فيلم سينمائي لبناني، أعمالها المقبلة، تقييمها لتجربتها في مسلسل "ستيلتو"، والفرق في العمل بين تركيا والعالم العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- سيلين غندور تقيّم تجربتها في "ستيلتو" وهذا الفرق بين العمل في تركيا والعالم العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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