مشاهدات "كله فالصو" لـ بهاء سلطان وأحمد سعد خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - سجل ديو “كله فالصو” للفنان بهاء سلطان والفنان أحمد سعد، أكثر من 80 ألف مشاهدة، والتي تم طرحها ضمن أحداث فيلم “عصابة عظيمة”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية كله فالصو بهاء سلطان وأحمد سعد

أغنية “كله فالصو” من كلمات فلبينو ومصطفى البرنس، ألحان أحمد طارق يحيى، وتقول كلماتها "

لوتيجى سيرتك قدامى بفضل اقول انا مش هشتاق و دقيقة وارجع ف كلامى ليه هو انا برج الجوزاء ؟ ولا انا واقع في عصابه ولا انا عندك بتغابه ولا انت سوقت فالحلاوة وخليت الحلوين .. خليت الحلوين خليت الحلوين غلابه Fake كله فالصو وكله الا بس جمال عينيك كله نازل نقش فيك وانت اصلى ختمك عليك كله في الجمال ده صينى وانت بس اللى قارينى ولا حاجه تملى عينى غيرك ياللى العين عليك Fake كله فالصو وكله الا بس جمال عينيك كله نازل نقش فيك وانت اصلى ختمك عليك كله في الجمال ده صينى وانت بس اللى قارينى ولا حاجه تملى عينى غيرك ياللى العين عليك باسخن وحرارتى بتعلى انا ولا خط الاستواء افتحلى بس سكه واحنا هنوصل لاتفاق مصروفلك حُسن غالى مستورد سعره عالى وانا على قد حالى

فيلم عصابة عظيم من بطولة إسعاد يونس مع مجموعة من الشباب منهم كريم عفيفي ورنا رئيس، ومصطفى عنبة، وفرح الزاهد، والطفلة لوسيندا سليمان، وبالاشتراك مع الفنان محمود محمود، وعدد مميز من ضيوف الشرف من بينهم عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، من تأليف:هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، ومن المقرر عرضه في مطلع يناير 2024 بجميع دور العرض العربية.