شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف فايق رئيس لجنة تحكيم"أفلام الدقائق الـ 3"بمهرجان القاهرة الفرنكوفوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس المخرج السينمائي الكبير أشرف فايق لجنة تحكيم المسابقة المستحدثة "لأفلام الدقائق الثلاثة"، بمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية في دورته الثالثة التي ستنطلق اليوم وتستمر حتي ٢٩ ديسمبر الجارى بدار الأوبرا المصرية، تحت شعار "السينما درع العقول وسيف المبدعين".

ويشارك في عضوية لجنة التحكيم الناقدة صفاء الليثي وأستاذ الدراما أشرف راجح ، ويعرض خلال فعاليات المهرجان هذا العام أكثر من ٣٠ فيلم من ٢٠ دولة فرنكوفونية، ما بين أفلام روائية طويلة وأفلام روائية ووثائقية قصيرة.

مسابقة أفلام الدقائق الثلاثة والتي استحدثها المهرجان هذا العام تضم الأفلام ذات المدة الزمنية التي لا تتجاوز الثلاث دقائق، وهي فكرة جيدة لأنها تسهل علي الشباب صناعة افلامهم بتكلفة اقل، وقد تبدو أنها سهلة لكنها تنتمي لنوعية الأفكار السهلة الممتنعة لأنك كصانع فيلم تحتاج تكثيف كبير لتصل بفكرتك للجمهور من خلال ثلاث دقاق فقط .

جدير بالذكر أن المهرجان تنطلق فعالياته ا برئاسة الناقد السينمائى د. ياسر محب، للاحتفاء بالثقافة الفرنكوفونية، وذلك من خلال عرض أفلام من مختلف الدول الأعضاء في منظمة الفرنكوفونية، والبالغ عددهم ٨٨ دولة، كما يستقبل المهرجان على مدار أيامه مجموعة من الفنانين والدبلوماسيين والمتخصصين الفرنكوفونيين.

من جانبه صرح الناقد السينمائي د. ياسر محب رئيس المهرجان أن المهرجان يوجه هذا العام تحية للسينما الفلسطينية من خلال عرض مجموعة من الأفلام التي تتعرض فنياً لقضية الشعب الفلسطيني، كما يسعى لنقل الجمهور المصري وشباب المبدعين من السينمائيين في رحلة للوقوف على معالم السينما الفرنكوفونية من خلال قاعات العروض وشاشات العرض والندوات وورش العمل الفنية، من أجل تنشيط وتعزيز الفن السابع في مصر، الأمر الذى يدعم جهود الدولة في رفع الوعى الفني ودعم القوى الناعمة لتغيير الأفكار الرجعية والمتطرفة وإثراء الحركة الثقافية فى مصر، وجذب أنظار العالم إلى مصر بكونها واجهة ودولة رائدة في منظمة الفرنكوفونية.

يذكر أن مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية (FFFC) هو مهرجان سنوي تنافسي، يقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويهدف المهرجان عبر دوراته إلى دعم الروابط الثقافية والإبداعية بين مصر وكافة دول العالم الفرنكوفونى، وذلك بوضع برامج ثقافية متنوعة، وعدد من الأنشطة الثقافية، والندوات والجلسات النقاشية، والورش الفنية، وعروض لأفلام وتجارب سينمائية مميزة، كما يُتيح الفرصة لخلق مساحات للتعلم والنقاش والاطلاع والمشاركة، مما يضيف للقيمة الإبداعية والسينمائية فى مصر، وذلك عن طريق عرض مختلف الأشكال الإبداعية والسينمائية للدول الفرنكوفونية، وتشجيع جمهور المتلقين للتفاعل مع هذه الثقافات.