شكرا لقرائتكم خبر عن جدل بسبب أغنية روبى الأخيرة "3 ساعات متواصلة" بتوقيع عزيز الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشبت أزمة بين الفنانة روبى ونقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، وذلك على خلفية أغنيتها الأخيرة "3 ساعات متواصلة" والتي أثارت الجدل بسبب كلماتها التي أعتبرها الجمهور كلمات "جريئة للغاية" وهى الأغينة التي كتبها ولحنها عزيز الشافعى.

وقررت نقابة المهن الموسيقية عقد اجتماع لبحث أزمة الأغنية التي اطلقتها روبى في الساعات الماضية، ولم يسفر الاجتماع عن أي قرار حتى الآن، ومن المقرر أن تصدر النقابة بياناً توضح فيه ملابسات الأزمة مع روبى .

الأغنية الجديدة لروبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وهي من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

وكانت روبي حددت من قبل تاريخ 10 أكتوبر الماضي لطرح الأغنية الجديدة ولكن قررت تأجيلها بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الفنانة روبى شاركت خلال دراما رمضان بمسلسل حضرة العمدة، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.