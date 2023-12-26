كوليت بولس زوجة عاصي الحلاني تستعرض مواهبها الغنائية.. شاهدوا

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس الجمهور مقطع فيديو لها، وهي تؤدي أغنية "ليلة عيد" بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مستعرضة قدراتها الغنائية.

وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع خفة دم كوليت ولطافتها.

وكانت كوليت بولس قد إحتفلت بعيد زواجها الـ 28 من عاصي الحلاني، وشاركت الجمهور صورة رومانسية للغاية تجمعهما من العاصمة الفرنسية باريس.

وقد جمعت الصدفة بين الفنان عاصي الحلاني وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، وذلك حين كانت بطلة فيديو كليب أغنيته "واني مارق مريت"، ونشأت علاقة إعجاب بين عاصي وكوليت، تكللت بالزواج عام 1995، ورزقا بـ3 أولاد هم ماريتا ودانا والوليد، وبعدها أطلت معه في كليب "عذبوني" مع ابنتيهما ماريتا ودانا.

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