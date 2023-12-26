بكلمات وصورة مؤثرة.. سلاف فواخرجي تستذكر والدتها الراحلة

ميرنا وليد - بيروت - إستذكرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي والدتها الراحلة إبتسام ديب، في ذكرى عيد ميلادها.

وشاركت سلاف فواخرجي الجمهور صورة لوالدتها، وأرفقتها بتعليق عبرت فيه عما تشعر به بغيابها، وقالت: "بعدد الدقائق في يومي أستجمع روحي في زجاجة عطرك التي تلازمني، وأستحضر روحك الساكنة فيّ، أغمض عيني فأسمع صوت ضحكتك، وأعصر مخيلتي لأرى تفاصيلك فأستعيد وجهك، برقته وقوته، وأكوّنه بدمع يُحسّ ولا يُرى. أعود في تلك اللحظة إلى طفولتي، وأرمي عليها متاعبي، وأشعر بالاطمئنان بوجودها. أنا أبحث عن طريق لأطمئن، ولم أجده بعد، يا أمي حبيبتي".

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