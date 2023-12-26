ملاحظة مثيرة للجدل بصورة ديفيد بيكهام العائلية.. هل يخجل من طوله؟

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام العائلية، التي تم التقاطها بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وقد لفت إنتباه الجمهور قيام ديفيد بيكهام بالوقوف على رؤوس قدميه، حتى تبدو قائمته أكثر طولاً، ولا يبدو فارق الطول بينه وبين إبنه روميو كبيراً للغاية.

وكشفت عارضة الأزياء البريطانية فيكتوريا بيكهام سراً كانت قد أخفته عن زوجها ديفيد.

وقالت فيكتوريا في مقابلة حديثة لها، إن هنالك سراً وحيداً أخفته عن زوجها ديفيد، ولفتت إلى إنه سيطلقها إذا اكتشف هذا السر، وسيسبب ذلك بعض المشاكل.

وكان بيكهام قد تحدثت في مقطع فيديو، مع خبيرة المكياج ليزا إلدريدج، وقالت إن ديفيد لم يرها أبداً من دون رسم حاجبيها، ولفتت إلى مدى أهمية الحواجب بالنسبة له، لدرجة أنها تعتقد أنه سيطلب الطلاق إذا رآها بدونها.

وعادت فيكتوريا وكررت أقوالها بأنها مهووسة بالحواجب، وقالت: "لم يرني زوجي من دون حاجبي من قبل".