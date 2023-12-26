كاردي بي توثق الحفل الضخم الذي أقامته لعائلتها بمناسبة عيد الميلاد

ميرنا وليد - بيروت - وثقت الفنانة العالمية كاردي بي الاحتفال الضخم الذي أقامته لعائلتها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي.

وشاركت كاردي بي متابعيها لقطات من الاحتفال، كشفت فيها عن أشجار عيد الميلاد والزينة الرائعة التي أعدتها.

وظهرت الأشجار المنفصلة لابنتها كولتشر كياري سيفوس، البالغة من العمر خمس سنوات، وابنها ويف سيت سيفوس، البالغ من العمر عامين.

وعلقت كاردي بي على الفيديو: "كريسماس سعيد من عائلتي إلى عائلتكم"، واختارت موسيقى السالسا في خلفية الفيديو.

كما ظهرت غرفة الطعام التي قالت عنها كاردي بي "إنها لم تكتمل بعد، ولكنها مزينة بشكل جميل حتى الآن".

يشار إلى أن كاردي بي اختارت لمنزلها زينة فاخرة، إذ تصدر المشهد الاحتفالي، شجرة ضخمة مزينة بكرات فضية ضخمة وأخرى ذهبية.



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