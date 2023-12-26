ميرنا وليد - بيروت - جاء تقرير الطب الشرعي خلال محاكمة الفنانة السورية نسرين طافش أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، بمثابة مفاجأة مخالفة للتوقعات.

وأثبت التقرير الشرعي أنه بفحص خط نسرين طافش، تبين أنها صاحبة التوقيع على الشيكات المقدمة من المجني عليها، إلا أنه أثبت بنفس الوقت أن البيانات الخاصة بالشيك كتبت بواسطة شخص آخر، وتصعب معرفة الفارق الزمني بين الكتابتين.

وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 29 كانون الثاني/يناير.

وكانت نسرين طافش قد خضعت لجلسة استكتاب أمام خبراء التزييف في مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، وذلك للتأكد من صحة توقيعها لصالح إحدى السيدات، على شيك من دون رصيد بمبلغ 4 ملايين جنيه.

وكان حضر خبير الطب الشرعي، وقدم تقريره في استئناف طافش على حكم أول درجة- بحبسها 3 سنوات "غيابياً" ودفع كفالة 20 ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم.

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة صادمة في محاكمة نسرين طافش.. هذا ما قاله تقرير الطب الشرعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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