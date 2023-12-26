شاهد ماغي بوغصن تبهر الحضور بحديثها اللهجة القصيمية

أبهرت الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن الحضور بتمكنها من اللهجة القصيمية خلال استضافتها التلفزيونية. كانت ماغي بوغصن قد قدمت عملًا فنيًا سعوديًا قبل 20 عامًا مع المخرج التلفزيوني الراحل بسام الملا.

وخلال استضافتها، استعرضت مشهدًا من العمل الفني الذي قدمته قبل 20 عامًا، وذلك باللهجة السعودية، ما جعل الحضور يصفقون ويشجعونها.

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