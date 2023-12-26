بالفيديو: نوره العميري تنتقد فوز الفهد بسبب شراءها جاكيت بسعر خيالي

أبدت مشهورة السناب شات نوره العميري، انتقادها لصديقتها فوز الفهد بسبب شرائها “جاكيت” بقيمة نصف مليون ريال. ظهرت العميري وهي تضحك على تصرف الفهد، حيث اعتبرت أن المبلغ الذي دفعته كبير جدًا.

وقامت أيضًا بتصوير المكان وأشارت إلى أن أسعار جميع قطع الملابس فيه تتراوح بين المليون والنصف مليون.

تنوعت ردود الفعل حول هذا الفيديو الذي انتشر بين المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي. بعض الأشخاص رأوا أنها تمتلك أموالها الخاصة وبالتالي لها الحق في إنفاقها كما تشاء.

بينما أعرب آخرون عن رأيهم بأن ذلك يعتبر تبذيرًا، وحتى لو كانوا يمتلكون ثروة كبيرة لن يقوموا بشراء ملابس بتلك الأسعار.

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