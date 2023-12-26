سمسم شهاب ينهار بالبكاء على الهواء في برنامج "واحد من الناس"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دخل الفنان سمسم شهاب في نوبة بكاء وانهيار على الهواء، فور الحديث عن زوجته الراحلة، خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي.

وقال سمسم شهاب باكيًا:"ربنا سبحانه وتعالى أصاب زوجتي مرض، الحمد لله الواحد راضي، هي حد برئ وطيب، وحد عمل عشاني كتير، وعشنا في أول زواجنا أيام صعبة أوي".

وأضاف باكيا:"زوجتي شالتني وسترتني، مكشفتنيش وربة أولادي، هي كانت مخلياني في البيت سي السيد، مش بطلب حاجة غير لما بتتنفذ".

ووجه سمسم التحية والشكر لدكتور عمرو الليثي ولفريق عمل برنامجه، من خلاص صفحته على "فيسبوك" وعبر عن سعادته بالحلقة، وطلب من كل متابعيه ومحبيه أن يدعموه بمشاهدة الحلقة التي سيقوم ببثها مباشرة عبر صفحته على فيسبوك.

وحرص سمسم على طمأنة جمهوره على صحته بعد تعرضه لحادث مؤلم الأربعاء الماضي وتسبب في أضرار مادية كبيرة بسيارته، كما تعرض مساعده لكسر بالرجل، أما شهاب فتعرض لرضوض قوية في الفك الأيسر والفخذ، ووجه التحية والشكر للنقيب مصطفى كامل وابنه الذي تواجد معه يوم الحادث.

اقرأ أيضا:

"اللي عايز يفكر شمال هيفكر".. عزيز الشافعي يرد على أزمة أغنية روبي

جانا دياب ترقص وتغني احتفالا بـ"الكريسماس"- فيديو