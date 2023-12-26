حلا شيحة:"أيام قليلة ويبدأ عام جديد بالدماء والقتل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة حلا شيحة على الأوضاع التي تمر بها دولة فلسطين، بالتزامن مع بداية العام الجديد 2024.

ونشرت حلا صورة طفل يحمل "علم" فلسطين، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلقت:" أيام قليلة ويبدأ عام جديد، عام اختتم بالدماء والقتل والإبادة الجماعية، مشاهد لن ننساها ولن ترحل من الذاكرة، أي منطق أوعقل يستوعب ما حدث، تمنينا الألف المرات أن يكون مجرد كابوس، لكنه الحقيقة التي رآها العالم وأصبحت هذه القضية، قضية عالمية ينحني لها الجبين".

وأضافت:"فلسطين انتي الأجمل، انتي الأقوى، انتي الأرض المقدسة، انتي القدس، انتي الموطن والوطن لكل شهيد وشريف ومناضل ومقاتل، لكل أم وطفل".

وتابعت:"لن استطيع الاحتفال بعام جديد، سيكون احتفالاً برائحة الدم و جزء لا يتجزأ من الروح والجسد ينزف، يتألم، يصرخ، لكني أؤمن بالقدر وأن لرب الكون حكمة بالغة بأن ما يحدث الآن هو صميم هي القضية الظاهر شر أما الباطن يحمل الرحمة".

وأكملت حلا شيحة:"هذه قضية لن تموت وأن خُزلت لأنها ببساطة قضية الله، سلاماً فلسطين وشهدائها و سلاماً لصمود أبناءها، وأعلم يقيناً إنها ستعود،لأنه وعد الله في كتابة أن تعود الأرض لأصحابها".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة حلا شيحة فيلم "مش أنا"، بطولة الفنان تامر حسني، ماجد الكدواني، إياد نصار، سوسن بدر، شيرين، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

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