رمضان 2024.. جومانا مراد تكشف عن شخصيتها في مسلسل "عتبات البهجة"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة جومانا مراد عن شخصيتها التي تجسدها ضمن أحداث مسلسل"عتبات البهجة"، رمضان المقبل 2024.

وقالت جومانا خلال لقائها في برنامج "et" بالعربي، :"عندي مسلسل عتبات البهجة مع أستاذ جمال العدل ومدحت العدل والمخرج الأستاذ مجدي أبو عميرة ومع النجم الكبير اللي كل الناس مستنياه يحيى الفخراني".

وعن شخصيتها في المسلسل، قالت:"ما أقدرش أقول حاجة عن المسلسل، بس الشخصية اسمها "نعناعة" بنت شعبية، إن شاء الله ربنا يكتب لنا النجاح".

مسلسل "عتبات البهجة" يمثل عودة لـ يحيى الفخراني إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين.

وكانت آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهي زركش" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2021 ، وخاض بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفي، وإسلام إبراهيم، حنان سليمان، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

اقرأ أيضا:

حلا شيحة:"أيام قليلة ويبدأ عام جديد بالدماء والقتل"

جانا دياب ترقص وتغني احتفالا بـ"الكريسماس"- فيديو