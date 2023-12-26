بصورة تجمعهما.. تامر حبيب يهنئ غادة عادل بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ السيناريست تامر حبيب، الفنانة غادة عادل بمناسبة عيد ميلادها، الذي وافق أمس 25 ديسمبر الجاري.

وأعادت غادة عادل نشر تهنئة "حبيب" لها بصورة تجمعهما، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

وكتب تامر حبيب على الصورة:"كل سنة وأنتي صاحبتي وحبيبتي يا أم قلب فلة يا صاحب صاحبك يا دودو، قلبي من جوة".

وتنتظر الفنانة غادة عادل عرض مسلسل "حالة خاصة" يوم 3 يناير المُقبل، على منصة" watch it"

مسلسل "حالة خاصة" بطولة غادة عادل، طه دسوقي، حسن أبو الروس، هاجر السراج، إخراج عبد العزيز النجار.

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