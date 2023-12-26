شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع اللغة العربية يكرم المسرح القومي وإذاعة القرآن الكريم..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خلال الاحتفال الذي أقيم بمجمع اللغة العربية احتفالا باليوم العالمي للغة العربية تم تكريم "المسرح القومي "، وتسلم التكريم الفنان خالد عبد السلام نائب مدير المسرح ، كما تم تكريم إذاعة القرآن الكريم وتسلم التكريم الإذاعي رضا عبد السلام رئيس إذاعة القرآن الكريم .

وعقب تكريم المسرح القومي ألقي الفنان خالد عبد السلام كلمة قال فيها : أستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس المجمع وأساتذتنا الأجلاء أعضاء المجمع الموقرين .. تحية احترام وإعزاز لحراس لغة الضاد وحماتها الكرام .. علي مدار تاريخ المسرح القومي كانت اللغة العربية هي المصباح المنير ودرة التاج في أعماله المسرحية الرائدة ، تلك الأعمال التي صيغت ببلاغة بديعة وجسدت جمالياتها أدائا أساتذة كبار من المبدعين في فن التمثيل والإخراج فاستحقوا تقدير جمهورهم الكريم فلهم من أسمي آيات الشكر والعرفان .

وأضاف خلال كلمته : على مدار تاريخ المسرح القومي كانت اللغة العربية هي المصباح المنير ودرة التاج في أعماله المسرحية الرائدة، التي صيغت ببلاغة بديعة وجسد جمالياتِها أداءً أساتذة كبار من مبدعيه في فن التمثيل والإخراج فاستحقوا تقدير جمهورهم الكريم، ولقد سجل التاريخ الفني هذه الأعمال فصارت خالدة تتحاكى بها أجيالٌ وراء أجيال.

وأضاف عبد السلام : إيمان المسرح القومي بعظامية قيمة لغتنا البديعة هو إيمان أزليٌّ وحاليٌّ بل وباقٍ بمشيئة الله ما حيينا بمجهودات مبدعيه تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني والفنان القدير خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح والأستاذ الدكتور أيمن الشيوي مدير المسرح القومي.

وأضاف أيضا : إنه لشرف عظيم لي أن أقف بين أيدي حضراتكم الآن في هذا الصرح العظيم نيابة عن المسرح القومي العريق؛ ‏نائباً عن زميلي العزيز مدير عام المسرح وممثلاً لزملائي الأعزاء من مبدعي المسرح فنانين وفنيين وإداريين لكي أتسلم عنهم درع التكريم الغالي من مجمعكم الموقر في هذا الحفل الكريم.. ‏حقاً إنه لحدثٌ تاريخيّ في يوم تاريخيّ.. ‏إن هذا التكريم العظيم سيظل تاجاً على رؤوسنا، ‏ووسامَ شرفٍ يُزيّنُ صدورنا فنعم جزاء المخلصين ، وأتقدم باسم المسرح القومي بأسمى معاني الشكر والتقدير لمجمع اللغة العربية الموقر داعياً الله تعالى أن يكلل كلَّ جهوده بالتوفيق والسداد، وحفظ الله مصرنا الرائدة ، وحما الله حماةَ اللغة العربية المحفوظةِ بأمر الله إلى أن تقوم الساعة فهي لغة القرآن الكريم .



الفنان خالد عبد السلام مع رئيس المجمع اللغوي



تكريم المسرح القومي واذاعة القران الكريم



تكريم المسرح القومي تسلمه الفنان خالد عبد السلام نائب مدير المسرح القومي



جانب من الاحتفال والتكريم (1)



جانب من الاحتفال والتكريم (2)