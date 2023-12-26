فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها بإطلالة شتوية جميلة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية فيفي عبده، صوراً جديدة لها، عبر خاصية الحالة وظهرت بـ ميك أب ملفت، ووضعت عدسات لاصقة ملونة، وإرتدت لباساً شتوياً أبرز جمالها.

وكانت فيفي عبده قد كشفت سابقاً عن تعرضها لأزمة نفسة شديدة بسبب المشاهد المؤسفة التي تشهدها فلسـ طين من من حرب إسرائيلية على قطاع غـ زة .

وقالت فيفي عبده: "كنت بأدي واجب ربنا ميكتبهاش على حد، وإحنا كل يوم بنأدي في واجبات وأهل بنتي فلسـ طينيين وكل يوم أنا في غم لدرجة إن الدكتور قال يودوني عند دكتور نفسي، من كتر ما أعصابي تعبت، مش عارفة أعمل حاجة مفيش في إيدي ولا إيد حد حاجة عمالين ندعي وده مش كفاية، وأطفال متقطعة وحاجات عمرنا ما شوفناها ".

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