أغنية " قبل ما أمشي" لـ بهاء سلطان تتصدر التريند بعد 3 أيام على طرحها

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الشاعر الغنائي المصري عزيز الشافعي، بتصدر أغنية "قبل ما امشي" للفنان بهاء سلطان وكتب الشافعي :" تعالى أدلعك ، أنا الغلطان، دادينا، دلوقتي عجبناكوا .
. أغاني كتير بين عزيز الشافعي وبهاء سلطان وتنضم لهم قبل ما امشي وتريند متصاعد من أول يوم.
وأغنية قبل ما أمشي لـ بهاء سلطان، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم.
وكان أكد الملحن عزيز الشافعي، مؤلف وملحن أغنية "3 ساعات متواصلة" لروبي، أن كلمات الأغنية ليس بها أي ايحاءات كما يدعي البعض، مشيرا إلى أن البعض فسر كلمات الأغنية على أهواءه الشخصية.
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