هذا ما كشفه منتج "شراب التوت" عن شخصية "نور سيما"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث المنتج فاروق تورغوت منتج المسلسل التركي "شراب التوت" عن شخصية "نورسيما" وتأثيرها في هذا العمل، اذ انه قال: "إذا كان نصف النساء في هذا البلد يرتدون الحجاب، فمن المهم احترامهم وإظهارهم على الشاشة.
الشخصية النسائية القوية في العالم المحافظ مهمة جدًا. لقد نجحنا في عكس ذلك بشخصية نورسيما وجذبنا الانتباه. حقيقة أن الفتاة المحجبة يمكن أن تتحول أيضًا إلى شخصية قوية وأن تظهر موقفها الخاص وتحارب المحظورات الأسرية و الضغوط الاجتماعية جذبت اهتمام كبير، نورسيما أصبحت قدوة النساء المحافظات."
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