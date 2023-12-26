ميرنا وليد - بيروت - كتبت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها في منشور لها تطلب من متابعيها الدعاء لوالدتها : "ربنا يشفيكي يا أمي طول عمرك سندي و روحي وحياتي. . حياتي ماتسواش ولا حاجة من غيرك ربنا يخليكي لينا ويطولنا في عمرك ويحفظك لينا.. بتحبي الحياه والحياه بتحبك وبإذن الله ربنا هيقومك بألف سلامة.

يُذكر أن لطيفة كانت قد نشرت عبر حسابها مقطع فيديو كشفت من خلاله عن تلقيها تهديداً بعدما قدّمت أغنيتها الجديدة "إلى طغاة العالم"، دعماً للقضية الفلسـ طينية، والتي حذفتها بعض المنصات العالمية.

وقالت لطيفة في الفيديو: "أنا بنت تونس وكل العالم شاف تونس عملت إيه بعد القصف والمهازل والتهجير والتدمير بالبشر اللي بيحصل في غـ زة

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- لطيفة تطلب من متابعيها الدعاء لوالدتها : "ربنا يشفيكي يا أمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.