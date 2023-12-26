ياسمين صبري بإطلالة جريئة باللون الأحمر وجمالها حديث المتابعين

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري صوراً جديدة لها، ظهرت فيها بفستان أحمر أنيق وجذاب أبرز جمال جسمها.

واعتمدت ياسمين مكياجاً لافتاً وجريئاً أبرز ملامح وجهها، إذ اختارت الألوان الترابية الناعمة التي أبرزت جمال عيونها، كما اختارت أحمر للشفاه بلون الأحمر الناعم الذي أظهر جمال أنوثتها.

ورفعت ياسمين شعرها بطريقة جذابة كشفت من خلالها عن تصميم الفستان من فوق، كما اختارت حذاء أسود بالكعب العالي مع الفستان.

وأكملت ياسمين إطلالتها بحقيبة يد باللون الأحمر ونظارة شمسية باللون الأسود.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور ياسمين، معبرين عن إعجابهم بجمالها اللافت، وأناقتها المعتادة.

وعلى الصعيد الفني، عرض مؤخراً لياسمين صبري فيلم "أبو نسب"، الذي شاركها في بطولته الممثل المصري محمد عادل إمام، بالإضافة إلى عدد كبير من الممثلين، من بينهم: ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الممثلين. والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.





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