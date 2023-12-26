حفلات ختام السنة في مصر| محمد منير ومسار إجباري وبلقيس في ليلة واحدة

ياسر رشاد - القاهرة - في ليلة احتفالية مميزة على أرض مصر تجتمع فيها ألوان غنائية متعددة ترضي مختلف الأذواق، بين المصري والخليجي، وذلك احتفالات ختام 2023.

يلتقي الكينج محمد منير والفريق الغنائي الشهير مسار إجباري ومغني الراب الشهير عفروتو يوم الأحد 31 ديسمبر، على أحد المسارح الكبرى بمدينة الشيخ زايد.

أتت أسعار التذاكر بـ3 فئات :

الأولى بـ 600 جنيه، الثانية بـ 1000 جنيه، والثالثة بـ 50 ألف جنيه بحد أدنى 10 أشخاص

والرابعة بـ 30 ألف جنيه بحد أقصى 6 اشخاص.

لم يكن هذا اللقاء الأول بين منير ومسار إجباري، فقد سبق واجتمعا في حفل غنائي بمدينة الشيخ زايد ضمن مهرجان "ميكس مزيكا" في أكتوبر من العام الماضي، وشهد حضور كامل العدد وقدما ديو غنائي “الكون كله بيدور” لاقى ترحيبًا كبيرًا من الحضور.

ثلاثية خليجية بين بلقيس وأصيل هميم ودحوم الطلاسي

وفي نفس الليلة، تشهد أحد الفنادق الكبرى في مصر ثلاثية خليجية مع الفنانة بلقيس والفنانة اصيل هميم والفنان دحوم الطلاسي .

كانت أحدث أغاني بلقيس من خلال أغنية “ألف روح”، والتي سجلت أكثر من 11 مليون مشاهدة، وتقول: كلماتها قالوا دي يوم يومين آخرها

ولو توصل لفين في غيرها

دي وقعة ووقعتين كبيرها ونمسح إسمها

قالوا كلام كثير وأعدّي

أنا مش شايفة غير تحدّي

عايزة أفرح وأطير لوحدي بناس أنا أحبها

أنا جامدة ومش بخاف

أنا عاشقة الاختلاف

أنا شايلة على الكتاف أحلامي من زمان

أنا واحدة بألف روح

أنا عايشة بكوم طموح

خلي اللي يروح، يروح وهكمل مهما كان

مهما بقع بقوم قوية

ولو وسط الهموم بمية

أنا مش هبقى يوم ضحية ووعد الحر دين

أنا رحلة في لِعب طفولتي

أنا قصة تعب بطولتي

قلبكم ليه إترعب دي صورتي شوفتوا وصلت فين".