بعد أغنيتها المثيرة للجدل.. روبي تشعل الأجواء على خطى نمبر وان (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت الفنانة روبى، تعليقًا مثيرًا بعد الهجوم الحاد الذى تعرضت له بسبب أحدث أعمالها الغنائية وتحمل عنوان "3 ساعات متواصلة" والتي وصفتها بإحتوائها على بعض الإيحاءات الجنسية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت روبى، قائلة: "أغنية 3 ساعات متواصلة.. تريند رقم 1 على اليوتيوب".

روبى تثير الجدل بأحدث أعمالها الغنائية

وكانت علقت روبى أمس على إنستجرام: ما تيجي حبة نستخبى من البشر.. من السواد اللي انتشر".

وأثارت أغنية "3 ساعات متواصلة" للفنانة روبي جدلاً واسعاً في الساحة الفنية المصرية، وذلك بسبب الكلمات الجريئة التي أثارت استياء بعض الجمهور.

وفي الساعات الأخيرة، انقسمت آراء الجمهور حول أغنية "3 ساعات متواصلة"، حيث انتقد البعض الكلمات الجريئة التي قد تحمل إيحاءات خادشة وأعربوا عن عدم رضاهم عن مضمونها.

ونظرًا للانتشار السريع للأغنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن النقاش أصبح حديث الساعة.

الأغنية من كلمات و ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وطرحت عبر القناة الرسمية للفنانة روبي، عبر موقع يوتيوب.

وأصدر الفنان مصطفى كامل "نقيب المهن الموسيقية"، بيانا صحفيا، اليوم الإثنين، أعلن خلاله أنه لم يأخذ قرار حتى الآن فيما يخص اجتماع النقابة بخصوص أغنية "3 ساعات متواصلة" التي طرحتها الفنانة روبى أمس، وأثارت بعض الجدل على السوشيال ميديا.

وأضاف أنه في حالة عقد اجتماع سيعلن على الفور، وكل ما تداول بخصوص عقد اجتماع ومؤتمر بخصوص الأغنية غير صحيح.