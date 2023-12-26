"لا توجد كلمة خارجة".. طارق الشناوي يدافع عن أغنية روبي "3 ساعات متواصلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الناقد الفني الكبير طارق الشناوي عن الجدل المثار حول أغنية"3 ساعات متواصلة" للفنانة روبي، بشأن بعض الإيحاءات في أحد مقاطع الأغنية.

وكتب الشناوي منشورًا، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك":" بعد الجدل الذي أثارته أغنية روبي (3 ساعات ) تأليف وتلحين عزيز الشافعي استمعت إليها مثنى وثلاث ورباع وتعجبت من البيان الهزيل السلفي الذي أصدرته نقابة الموسيقيين لمجرد أنها تريد أن تثبت أنها أكثر تشددا من المجتمع، الذي بات قطاعا منه يصادر كل ما هو مبهج في الحياة ويعتبره عنوانا للإسفاف".

وأضاف:" الخروج عن النموذج الذي فرضه هذا القطاع العالي الصوت هو فقط طريق النجاة من سطوة هذا التوجه الذي اخترق حتى النقابات الفنية، لا تستسلموا لهذا الصوت ( الفشنك)".

وتابع الشناوي:" النقابة تعترض على الكلمات ولا توجد كلمة خارجة ولكنهم يتسابقون في المنع ومصادرة أي إحساس بالفرحة، من هو مطلوب منه الحماية هم من يوجهون طعناتهم القاتلة للفن".

الفنانة روبي، أثارت جدلا واسعا، عقب طرح "3 ساعات متواصلة"، وطاردته الاتهامات عبر مواقع التواصل، بسبب كلماتها التي تقول ،:"أول ساعة هروقك/ تاني ساعة هشوقك / تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك"

الأغنية من كلمات و ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وطُرحت عبر القناة الرسمية للفنانة روبي، عبر موقع يوتيوب.

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