في غياب بيومي فؤاد.. تفاصيل العرض الخاص لـ "كارت شحن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تقيم الشركة المنتجة لفيلم "كارت شحن"، الذي يتصدر بطولته الفنان بيومي فؤاد، العرض الخاص في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، في قاعة عرض مجمع سينمات "scene cinema" في التجمع الخامس

والعرض يقام في حضور نجوم الفيلم ، وفي مقدمتهم الفنان محمد ثروت، والفنانة هالة فاخر، ويغيب الفنان بيومي فؤاد، بسبب ارتباطه بالمشاركة مع النجم كريم عبد العزيز ، في عرض مسرحية "السندباد"، ضمن فعاليات موسم الرياض.

فيلم "كارت شحن"، تأليف محمود صابر، إخراج شادي علي، ويشارك في بطولته ، سامي مغاوري، وصبري عبد المنعم، و إسماعيل فرغلي، و عمرو رمزي، والمطرب الشعبي أحمد شيبة، ومن ضيوف الشرف فرح الزاهد.