بعد توقعات خبيرة التاروت بعودتهما.. تعرف على عدد مرات طلاق شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حديث خبيرة التاروت بسنت يوسف، عن توقعاتها بعودة الحياة الزوجية بين النجمة شيرين عبد الوهاب، والفنان حسام حبيب، في عام 2024، بعد طلاقهما مؤخرا، طرح السؤال حول عدد مرات وقوع الطلاق.

خبيرة التاروت بسنت يوسف، خلال ظهورها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر، تحدثت عن توقعاتها للعلاقة بين النجمة شيرين عبد الوهاب، والفنان حسام حبيب، في عام 2024، وقالت،: "في احتمال يرجعوا لبعض لكن لو حصل مش هيتقال وسيكون بدون إعلان".

وجاء حديث خبيرة التاروت ، وسط تباين ما يتردد عن عدد مرات وقوع الطلاق بين الثنائي الأكثر إثارة للجدل.

مصدر مقرب من النجمة شيرين عبد الوهاب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال،:" ما تردد عن وقوع الطلاق 3 مرات غير دقيق".

وتابع،:" الطلاق تم مرتين فقط، وهو ما تم الكشف عنه رسميا، أول مرة في ديسمبر 2021، و الثانية مؤخرًا مساء الخميس 14 ديسمبر 2023".

الخبير القانوني ياسر قنطوش "محامي شيرين عبد الوهاب"، في تصريح لـ"الخليج 365"، كان قد أكد وقوع الطلاق في السابعة مساء الخميس 14 ديسمبر الحالي ، في هدوء، بمنزل النجمة شيرين عبد الوهاب".

النجمة شيرين عبد الوهاب، تستعد للسفر إلى دبي، للمشاركة في إحياء حفل رأس، ويشاركها في إحيائه المطرب جورج وسوف، والمطربة نجوى كرم.