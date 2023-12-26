شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المتحدة 2023.. إعطاء الفرصة لجيل جديد من المخرجين في الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفرصة للعديد من المخرجين لتقديم أولى تجاربهم الإخراجية فى الدراما خلال عام 2023، وذلك سواء فى موسم رمضان أو فى الأوف سيزون، حيث راهنت المتحدة على تقديم جيل جديد واعد من المخرجين الذين سيكون لهم مستقبل في عالم الإخراج خلال الفترة المقبلة، ومع نهاية عام 2023 وتسليط الضوء على الحصاد نرصد أبرز المخرجين الذى قدمته المتحدة لأول مرة هذا العام فى التقرير التالى.

البداية بالمخرج خالد يوسف الذى خاض أولى تجاربه الاخراجية في الدراما خلال مسلسل "سره الباتع" المستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف، والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، عبر بوابة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بعد تقديمه العديد من الأفلام السينمائية الناجية خلال السنوات الماضية.



المخرج خالد يوسف

أيضاً المخرج السورى الليث حجو الذى تم تقديمه للمرة الأولى في الدراما المصرية خلال مسلسل "رسالة الامام" للنجم خالد النبوى والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، بعدما قدم العديد من التجارب الدرامية في سوريا وتحقيقه نجاحات كبيرة جعلته من أبرز مخرجى الدراما العربية على مدار السنوات الماضية.



المخرج الليث حجو

كذلك المخرج عمرو صلاح الذى خاض أولى تجاربه الإخراجية في الدراما عبر مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" للنجمة يسرا، حيث كانت بداية في برنامج SNL بالعربى وبعدها قدم عددا من الأعمال خلال الفترة الماضية خاصة في السينما أبرزها قلب أمه" بطولة هشام ماجد وشيكو، "ديدو" بطولة كريم فهمى، "زومبى" بطولة على ربيع، فيلم "جروب الماميز" بطولة روبى ويسرا اللوزى ومحمد ثروت.



المخرج عمرو صلاح

علاء إسماعيل من المخرجين الذين تم تقديمهم لأول مرة في الدراما هذا العام عبر المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال مسلسل "الصفارة" للنجم أحمد أمين الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى في 15 حلقة، بعدما عمل مع أمين كمخرج لبرامجه "الفاميليا" و"أمين وشركاه" و"البلاتوه" بجزئيه الثانى والثالث.



المخرج علاء اسماعيل

وفى مسلسل "كشف مستعجل" بطولة محمد عبد الرحمن توتا، ومصطفى خاطر وهنادى مهنا، ظهر المخرج شادى الرملى فى أولى تجاربه الاخراجية بالدراما بعدما عمل كمساعد مخرج فى أكثر من عمل وتقديمه فيلم "أوشن 14" بطولة عمر مصطفى متولى وعدد من نجوم مسرح مصر، وكذلك توليه الوحدة الاخراجية الثانية فى مسلسل "بركة" للنجم عمرو سعد عام 2017.



شادي الرملى

واستمرت المتحدة فى المراهنة على تقديم جيل جديد من المخرجين فى الأوف سيزون، حيث برز المخرج محمود عبد التواب "توبة" الذى قدم أولى تجاربه في الإخراج خلال مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، بعدما عمل مساعد مخرج في العديد من الأعمال الهامة خلال السنوات الماضية، حيث عمل مع المخرج تامر محسن في "تحت السيطرة" و"هذا المساء" و"لعبة تيوتن"، كما عمل مع المخرح مروان حامد في فيلم "الفيل الأزرق 2" ومع المخرح طارق العريان في فيلم "ولاد رزق" ومع المخرجة هالة خليل في فيلم "نوارة".



المخرج محمود عبد التواب

وفى مسلسل "55 مشكلة حب" قدم صناع العمل المخرج ألبير مكرم في أولى تجاربه خلال حكاية ثالث حكايات العمل وهى "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدى وهانى عادل، وحققت الحكاية نجاحاً مميزاً، وجاءت هذه الخطوة بعدما قام بإخراج سبعة أفلام قصيره ومسلسل أطفال أسمه عائلة دقدق، وقام بكتابة مسلسل البيت.



المخرج البير مكرم

وخاض المخرج خيرى سالم أولى تجاربه الاخراجية خلال مسلسل "على باب العمارة" الذى تم عرضه على منصة watch it مؤخراً، كما يعمل على تصوير مسلسل "الوصفة السحرية" للعرض خلال الأسابيع المقبلة ضمن أعمال الموسم الشتوى على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بعدما عمل سالم كمخرج منفذ في العديد من الأعمال منها الاختيار" الجزء الأول، و"الاختيار 2" والذى تولى فيه مهمة الوحدة الثانية، و"الاختيار 3"، و"كلبش" الجزء الثانى والثالث، و"في ال لا لا لاند"، و"أبو البنات"، و"فرق توقيت" وفيلم "من أجل زيكو".



المخرج خيرى سالم

ويقدم مسلسل "حدوتة منسية" الذى يتواصل تصويره ومقرر عرضه قريباً على قنوات المتحدة، المخرج محمد محيى الدين في أولى تجاربه بعدما عمل مساعد مخرج في أكثر من عمل منها فيلم "الكويسين"، والمسلسل بطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، وتأليف محمود حمدان.



المخرج محمد محيى الدين

يحيى إسماعيل أيضاً من المخرجين الواعدين الذين تقدمهم المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام، خلال مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف، والذى يتم عرضه حالياً على قناة ON، وذلك بعدما خاص أولى تجاربه من خلال دراما المنصات في مسلسل "ريفو" الجزء الأول والثانى والذى تم عرضه على منصة watch it