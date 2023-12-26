بالفيديو- من كواليس التصوير.. نسرين طافش تكشف عن ملامح شخصيتها في "بنقدر ظروفك"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش صور ومقاطع فيديو لها من كواليس تصوير أخر أعمالها وهو فيلم "بنقدر ظروفك" الذي تشارك فيه مع الممثل المصري أحد الفيشاوي، وحمست الجمهور لمشاحدة الفيلم من خلال الكشف عن ملامح شخصيتها حيث علقت بالقول: "موحة (سماح)،فلم (بنقدر ظروفك)، تأليف : سمير النيل، إخراج : أيمن مكرم".



وكان جاء تقرير الطب الشرعي خلال محاكمة الفنانة السورية نسرين طافش أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، بمثابة مفاجأة مخالفة للتوقعات.

وأثبت التقرير الشرعي أنه بفحص خط نسرين طافش، تبين أنها صاحبة التوقيع على الشيكات المقدمة من المجني عليها، إلا أنه أثبت بنفس الوقت أن البيانات الخاصة بالشيك كتبت بواسطة شخص آخر، وتصعب معرفة الفارق الزمني بين الكتابتين.

وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 29 كانون الثاني/يناير.

