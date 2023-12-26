" يانال يحصد إقبالًا كثيفًا منذ اليوم الأول لإطلاقه

ميرنا وليد - بيروت - شهد فيلم "يانال" للممثل والمخرج جاد أبو علي إقبالًا كثيفًا منذ اليوم الأول لإطلاقه في ٢١ كانون الأول/ديسمبر الحالي في جميع دور العرض في لبنان، حيث أصبح على لائحة المنافسة وجهًا لوجه مع الأفلام العالمية المطروحة في دور السينما اللبنانية، ومن الواضح الحالة الجماهيرية التي بدأت تتفاعل مع قصة الفيلم الغريبة والصادمة، والجدير بالذكر أن "يانال" هو الفيلم العربي الوحيد في الصالات اللبنانية، والفيلم اللبناني الوحيد في دور العرض في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.



يُذكر أن "يانال" هو قصة أصلية من كتابة وإخراج وبطولة الممثل الشاب جاد أبو علي، إلى جانب الممثلة ليليان نمري، والممثلة ريان حركة، بالاشتراك مع النقيب نعمة بدوي، وجان قسيس، وسعد حمدان، وعدنان عوض، وباتريسيا ابراهيم، وجنى الحسن وغيرهم.