شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: مورجان فريمان صحته متدهورة ويعانى من آلام أثناء المشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير حول صحة نجم هوليوود مورجان فريمان بأنها متدهورة، حيث ظهر وهو ضعيف ويسير بالكاد إلى سيارته.



مورجان فريمان

وفى حين قال أحد المصادر المقربة من النجم لـ موقع RadarOnline "لقد تدهورت صحة مورجان إلى درجة أنه بالكاد يستطيع المشى بمفرده - وعندما يفعل ذلك تكون خطواته محسوبة".

وأضاف المصدر: "من الواضح أنه يعانى من ألم شديد والجميع قلقون على سلامته". "لكن مورجان ليس من النوع الذى يشتكي. إنه يتغلب على الأمر بطريقة ما ولا ينسى أبدًا التلويح للجماهير."

وتابع: "لكن الخوف هو أنه لن يتمكن من تحمل المزيد من هذا. إنه يعانى من عذاب مستمر ومحاصر فى جسدهلا بد أن الأمر فظيع بالنسبة له"، ومع ذلك، نفى مصدر مقرب اخر من النجم التقرير المثير للقلق، وقال: "مورجان فى صحة جيدة".

وبحسب ما ورد لم يتمكن مورجان سابقًا من حضور عرض Paramount + Special Ops: London الذى تم عرضه فى لندن بعد أن أصيب بمرض معدي.

وكانت قد أعلنت القناة الوثائقية بث السلسلة الوثائقية "أشهر عمليات الهروب" مع النجم الأمريكى مورجان فريمان.

وتوثق السلسلة مغامرات خطرة داخل أخطر السجون فى العالم، حيث تعرض قصص حقيقية لسجناء يحاولون الهرب وكيف تمكنوا من الهرب؟