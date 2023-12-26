شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المتحدة.. عودة الأعمال الدينية والتاريخية فى رسالة الإمام وسره الباتع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء عام 2023، الذي شهد العديد من الظواهر الفنية المختلفة، ولعل أبرز تلك الظواهر التطور الكبير الذي شهدته الدراما خلال العام سواء في الماراثون الرمضاني أو خارجه، وتقديم عدد كبير من الأعمال الدرامية المتنوعة برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي حرصت أيضا على إعادة إحياء الدراما التاريخية والدينية خلال رمضان الماضي 2023 من خلال مسلسلى "رسالة الإمام"، و "سره الباتع"، بعد غياب سنوات طويلة.

رسالة الإمام

قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام المسلسل الأضخم إنتاجيا "رسالة الإمام"، والذي مثل عودة قوية للدراما الدينية والتاريخية بعد غيابها السنوات الماضية، إذ تناول العمل آخر 6 سنوات من حياة الإمام الشافعي، والتي قضاها في مصر، وكيفية تأثره بالحضارة المصرية، كما تميز العمل أيضا بالاهتمام بدقة بكافة تفاصيل تلك الفترة الزمنية، حيث استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

قام ببطولة مسلسل "رسالة الإمام" كل من: خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو ، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى جوهر".



بوستر مسلسل رسالة الإمام

سره الباتع

ولم تكتف الشركة بتقديم المسلسل الديني التاريخي رسالة الإمام خلال الماراثون الرمضاني الماضي 2023، بينما قدمت أيضا مسلسل تاريخي ضخم آخر، وهو مسلسل "سره الباتع"، المأخوذ عن رواية للكاتب الكبير يوسف إدريس، والذي تدور أحداثه في زمنين بين الماضي والحاضر حول السلطان حامد، وهو بطل شعبي ومجاهد في وقت الحملة الفرنسية يتحول لأسطورة لها أضرحة ومقامات في العديد من قرى مصر، وفي ذات الوقت يبحث الشاب حامد عن سر السلطان ومقامه، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة جنوده ولذلك أطلقت الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع أصبع من أصابعهم ورسم نفس الوشم على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".



بوستر مسلسل سره الباتع

قام ببطولة مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف العديد من الأبطال المصريين والعرب، لعل أبرزهم أحمد السعدنى، أحمد فهمي، ريم مصطفى، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.