“الصندوق الأحمر” يفتتح الستارة على حكاية جديدة ضمن موسم الرياض

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كشف المستشار تركي ال الشيخ، رئيس الهيئة العامة لترفيه في السعودية، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، النقاب عن مسرحية “الصندوق الأحمر” ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الرابعة.
المسرحية من بطولة الفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد بمشاركة نخبة من الممثّلين المصريين، والتي ستعرض على مسرح محمد العلي ابتداءً من ٣ كانون الثاني/يناير لغاية ٧ كانون الثاني/يناير.
تدور أحداث مسرحية “الصندوق الأحمر” حول الدكتور فريدة الطبيبة النفسية التى تواجه التحدي الأكبر في مسيرتها المهنية عندما تطلب ابنة حبها الأول منها المساعدة في علاج شقيقتها وإنقاذ أسرة حبيبها الذي خذلها وترك بداخلها جرح لم يشفه الزمن.
وتعود ليلى علوي من خلال هذه المسرحية الى خشبة المسرح بعد غياب ٢٧ عامًا، منذ عرض عملها المسرحي الأخير “الجميلة والوحشَين” في العام ١٩٩٦.
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