بالفيديو- تيا ديب إبنة نوال الزغبي تستعرض وشماً على يدها وهذا ما حذرها الجمهور منه

ميرنا وليد - بيروت - شاركت تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مقطع فيديو مع الجمهور عبر حسابها الخاص، إستعرضت فيه الوشم الذي حصلت علية سابقاً على يدها، وإستعرضت التفاصيل الموجودة فيه، لينهال الجمهور عليها بالتعليقات مثيرين غعجابهم بهذا الوشم، إلا أن البعض منهم حذرها وقال لها أنها ستندم في ما بعد.



وكانت هنأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ابنتها تيا ديب بعيد ميلادهاـ وذلك عبر نشرها صورة جمعتهما، وأرفقتها بتعليق يعبر عن حبها لـ تيا.

وبدت نوال في الصورة مرتدية بدلة باللون الموف، أما تيا فظهرت بجاكيت واسعة سوداء مخططة باللون الأبيض، وكانتا متعانقتين، وأرفقت نوال الصورة برسالة معايدة جاء فيها: "أتمنى لك أسعد عيد ميلاد يا كنزي الثمين".

إشارة إلى أن تيا ديب التي تخصصت في تصميم الأزياء، قد أتمت من العمر 25 عاماً، إذ إنها مولودة في عام 1998.

