بصرة عائلية مليئة بالحب..معتصم النهار يعايد إبنته ساندرا بيوم ميلادها بهذه الكلمات الجميلة

ميرنا وليد - بيروت - عايد الممثل السوري معتصم النهار إبنته ساندرا بمناسبة عيد ميلادها بصورة عائلية جمعته بما وبزوجته الفاشينيستا السورية لين برنجكجي شاركها مع الجمهور، وعلق عيلها بكلمات من الحب قائلاً: "ابنتي ساندرا "عيد ميلاد سعيد لأغلى ما أملك في العالم! أنتِ سر السعادة في حياتنا، وأتمنى لكِ سنة جديدة مليئة بالحب والنجاح.

أنتِ الوردة الجميلة في حديقة حياتنا، ودمتِ محاطة بالفرح والسعادة دائمًا. نحبك كثيراً".

وفي وقت سابق، شاركت لين مع متابعيها صورة لزوجها معتصم النهار عبر حسابها الرسمي، ظهر فيها وهو يرتدي ثياب رسمية، ويحمل مظلة مطر بيده.

وأرفقت لين الصورة بتعليق، وصفت فيه بزوجها بأنه: "Gentle M" أي "محترم".

وبدوره أعاد معتصم النهار نشر الصورة عبر حسابه الرسمي، دون أن يعلق عليها.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة معربين عن إعجابهم بأناقة وزوق وجمال الممثل السوري، ومتمنين للثنائي حياة مليئة بالحب والسعادة.

