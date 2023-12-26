المستشار تركي آل الشيخ يكشف عن بوستر مسرحية "الصندوق الأحمر"

ميرنا وليد - بيروت - صدر الملصق الدعائي لمسرحية "الصندوق الأحمر" التي تشارك فيها الممثلة المصرية ليلى علوي التي تعرض في موسم الرياض 2024 من الثالث للسابع من كانون الثاني/يناير المقبل.



رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل شيخ نشر الملصق الدعائي للمسرحية، ويظهر عليه أبطالها وهم ليلى علوي وبيومي فؤاد ومروة عبد المنعم ورنا رئيس ونور إيها وطارق الإبياري وميمي جمال وسليمان عيد.

ليلى علوي خطفت الانظار على بوستر المسرحية بفستان أحمر شديد الأناقة، والقفازات السوداء الطويلة، واعتمدت لوك الشعر الوايفي، وبرزت اكسسوارات الخواتم في لوكها.