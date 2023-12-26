نفاد تذاكر حفل ماجد المهندس في البحرين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان ماجد المهندس في البحرين ،نفاد التذاكر بالكامل، وذلك قبل أيام من إقامتها ضمن حفلات ختام 2023.

موعد حفل ماجد المهندس في البحرين

يقام الحفل في 30 من ديسمبر الجاري على مسرح الدانة بالعاصمة البحرين، والذي يشهد عدد من نجوم الغناء العربي والعالمي.

أحدث أغاني ماجد المهندس جننت قلبي

كان قد طرح المهندس حديثًا أغنية جننت قلبي والتي حققت أكثر من 25 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها جنّنت قلبي بحبٍ يلوي ذراعي لاهو بتايب ولا عبّر تجاريبه امر الله اقوى احبك والعقل واعي ما جاب راسي سوى عشقك وتعذيبه سلّمت أمري وتفكيري مع اوجاعي وحبّيت ذاتك بإحسانه وعذاريبه ما كنت ناوي وما للحب اي داعي اذا الله راضي يسوق الخير ويجيبه شدّ انتباهي غرامٍ غيّر اطباعي حرّك شعوري واحس ربّي بلاني به وبكل هداوه لقيت القلب ملتاعي كان اهتمامي تكون اوّل مكاسيبه تبغى الصراحه يا روحي زانت اوضاعي ياللي لوحدك معاه ارتاح وودي به صار بحياتي وجودك أكبر أطماعي يا نبض قلبي ويا أغلى مطاليبه.

تابعوا آخر أخبار بوابة الخليج 365 الإلكترونية عبر Google News