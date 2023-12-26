بسبب أزمة "3 ساعات متواصلة".. بيان جديد من نقيب الموسيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بالتزامن مع دخول أغنية "3 ساعات متواصلة" قوائم الأعلى مشاهدة في موقع يوتيوب، أصدر نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، بيانا جديدا حول موقف النقابة.

نقيب المهن الموسيقية، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، قال ،:"السلام عليكم وكل عام ومصرنا الحبيبة وعالمنا العربي بخير بمناسبة العام الجديد ٢٠٢٤ أبعث إلى سيادتكم ببعض مايجول بخاطري منذ الأمس".

وتابع،:" كل الأخبار التي يتم تداولها بإسم نقابة المهن الموسيقية عن الفنانة روبي، وعن هذا العمل الفني عارية تماماً من الصحة، رغم تحفظات بعض أعضاء مجلس الإدارة على بعض التصرفات السابقة للفنانة ، فمنذ دخولي للنقابة أسست وضعاً راسخاً وثابتاً وهو القرار الجماعي المدروس، وقد تغيرت أوضاع النقابة كلياً وجزئياً وكافة الأمور يتم عرضها علي مجلس الإدارة بالكامل، ثم تتم دراسة القرار الذي تنوي اتخاذه، وعندما تجد النقابة ضرورة التدخل وتفعيل دورها للحفاظ على الذوق العام والقيم المجتمعية يكون التدخل مدروساً والذي تسبب في هذا اللغط بخصوص هذا العمل الفني هو كثرة اتصال الزملاء الصحفيين وإرسال رسائل مفادها أن هناك أغنية تم طرحها للفنانة روبي تحمل عبارات ( أشوقك وأدوقك ووووو )" .

وأضاف،:" كان ردي علي زميلاً واحداً فقط من الصحفيين هشوف إيه الموضوع وسوف أرسله للمجلس لبحثه واتخاذ اللازم، لكني فوجئت بنزول هذا الرد وكأنه خبراً، وهو ما أثار استيائي بشدة".

وعن الأغنية، قال ،:"مما أثار انتباهي بعد دخولي أنا والزملاء أعضاء المجلس على اللينك الخاص بالأغنية أننا وجدنا أن الأغنية قد تم طرحها قبل نصف ساعة فقط من إرسال هذه الرسائل والاتصالات، و باعتباري واحداً من صناع الأغنية منذ ٣٣ عاماً، وأعلم أدوات صناعة الفرقعة الإعلامية، لا أجد تفسيراً لذلك إلا أنه تخطيطاً جيداً من البعض لإحداث بلبلة و بروباجندا زائفة، ولكن عندما يخطط البعض لهذا الهدف عن طريق إقحام اسمي وصفتي وكيان بحجم نقابة المهن الموسيقية فهذا أمراً لايليق، ولم ولن أسمح به إطلاقاً طوال فترة تواجدي على هذا المقعد" .

مصطفى ، أكمل،: "منذ أن توليت منصب النقيب العام ومعي زملائي أعضاء مجلس الإدارة وهي تحمل على عاتقها أهدافاً واضحة ومعلنة للعامة، ومنها محاولة تنقية المناخ الفني والموسيقي والحفاظ على القيم والثوابت المجتمعية قدر المستطاع، وهو بالأساس ليس دورنا فالمنوط الأول و الأساسي والرئيسي بهذا الأمر هو جهاز الرقابة علي المصنفات، ومباحث المصنفات الفنية والجهات المختصة بالتصاريح للمصنف الفني، والتي أطالب الجميع بضرورة عودتها وفي أسرع وقت وإلا فنحن في خطر قاس ومؤلم وعواقبه وخيمة".

وأوضح،:"تدخلي أحياناً كثيرة وتدخل المجلس بأكمله هو تدخلاً نابعاً فقط من الإحساس بالحب والعشق لبلدنا الحبيب و بهدف حماية أبناء المجتمع من الشوائب التي تؤثر على عقله وفكره حتى لا يشب ويشيب على الإسفاف والانحطاط الوجداني".

وطالب مصطفى كامل، في بيانه عدم الزج بأسم نقابة المهن الموسيقية في المهاترات التي ليس لها قيمة وليس لها نفعاً .

البيان الصادر اليوم الثلاثاء، هو الثاني الذي يصدره نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، مع تصاعد الجدل المثار حول "3 ساعات متواصلة"، الأغنية التي طرحتها الفنانة روبي، و انتشار أنباء تصريحات مفادها عقد مجلس النقابة اجتماع طارئ .

الفنان مصطفى كامل "نقيب المهن الموسيقية" ، في بيان صحفي، أصدره أمس الإثنين، أعلن أنه لم يأخذ قرار فيما يخص اجتماع النقابة بخصوص أغنية "3 ساعات متواصلة" التي طرحتها الفنانة روبى أمس، وأثارت بعض الجدل على السوشيال ميديا كما تداول البعض، في حالة عقد اجتماع سيعلن على الفور، وكل ما يتداول بخصوص عقد اجتماع ومؤتمر بخصوص الأغنية غير صحيح .

الأغنية من كلمات و ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وطرحت عبر القناة الرسمية للفنانة روبي، عبر موقع يوتيوب.