غدًا.. هند صبرى ضيفة حلقة "شارك تانك" على شاشة CBC

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل الفنانة هند صبري ضيفة على الحلقة الجديدة من برنامج "شارك تانك"، والمقرر عرضها غدًا الأربعاء على شاشة قناة"cbc".

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة cbc على موقع" فيسبوك"، برومو الحلقة وعلقت عليه: المفاجأة، النجمة هند صبري وصلت شارك تانك شوفوا هتعمل إيه مع أصحاب المشاريع لما تبقى مع الشاركس غدًا الأربعاء 9 مساءً على CBC.. استنوا".

يواصل الموسم الثاني من برنامج "شارك تانك مصر" الذي يذاع حصريًا على قناة "CBC"، ومنصة WATCH IT، تقديم العديد من الفرص لشركات ناشئة جديدة، حيث يتميز هذا الموسم بتوسعة لجنة التحكيم لتشمل وجوهًا جديدة تضيف قيمة فائقة للبرنامج وهما دينا غبور وأحمد خليل.

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