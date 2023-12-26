في ذكرى ميلاده.. تعرف على عدد زوجات كمال الشناوي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل كمال الشناوي، إذ أنه من مواليد 26 ديسمبر 1921.

الفنان الراحل قدم للفن المصري ما يقرب من 250 عمل، واشتهر الشناوي في السينما بدور "الدنجوان"، وصاحبه اللقب في حياته الشخصية، إذ تعددت علاقاته العاطفية، وتزوج عدة مرات، وكانت زوجته الأولى هي عفاف شاكر، شقيقة الفنانة شادية، ولكن زواجهما لم يستمر كثيرًا، وانفصلا بعد مرور شهر واحد فقط.

أما الزوجة الثانية فهي الراقصة هاجر حمدي، التي اتفق معها على الزواج مقابل اعتزالها الرقص، ووافقت على ذلك، واستمر زواجهما عدة سنوات، وأنجب منها ابنه "محمد"، ولكنهما انفصلا فيما بعد في هدوء، ورغم ذلك كان يحبها كثيرًا.

وتزوج أيضًا من زيزى الدجوي، خالة الفنانة ماجدة الخطيب، وأنجب منها ابنه "علاء" الذي توفي قبله، كما تزوج سرًا من الفنانة ناهد شريف، ولم يستمر زواجهما كثيرًا وانفصلا، أما آخر زيجاته فكانت من فتاة سورية تُدعى "سمر".

وفي يوم الاثنين الموافق 22 أغسطس لعام 2011، توفي الفنان كمال الشناوي عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد صراع مع المرض.

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