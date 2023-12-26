"عاش فادي عاش".. خالد الصاوي في الجيم على طريقة فيلم "ظرف طارق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فاجأ الفنان خالد الصاوي متابعيه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" داخل أحد الصالات الرياضية وسط عدد من التمارين الشاقة.

وظهر "الصاوي" في الفيديو وهو يمارس رياضة الملاكمة وعلق على طريقة شخصيته من فيلم "ظرف طارق" قائلا: "عاش فادي عاش".

وكشف "الصاوي" مؤخرًا عن البوستر الرسمي لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" ويشاركه البطولة الفنان شريف منير والمقرر عرضه يوم 3 يناير المقبل.

وشارك الفنان خالد الصاوي بعدد من الأعمال الدرامية خلال الفترة الماضية منها مسلسل "الكتيبة 101" ومسلسل "جت سليمة" واللذان عرضا في موسم رمضان الماضي.

يذكر أن خالد الصاوي يشارك بعدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "صدفة" بطولة الفنانة ريهام حجاج، وفيلم "أسد أسود" ويتعاون خلاله مع النجم محمد رمضان والمقرر عرضهما خلال عام 2024.

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